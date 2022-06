Recuperados corpos de dois jesuítas mortos numa igreja do México

A governadora do estado de Chihuahua, no norte do México, Maru Campos, anunciou que foram encontrados os corpos dos dois idosos jesuítas mortos numa igreja, onde um homem tentava escapar de agressores armados.

"Conseguimos localizar e recuperar [os corpos] dos padres jesuítas", Javier Campos Morales, de 79 anos, e Joaquín César Mora Salazar, de 80, disse a governadora, num vídeo publicado nas redes sociais na noite de quarta-feira.

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmou, na quarta-feira, que o alegado assassino foi identificado e é agora procurado pelas autoridades, que oferecem uma recompensa de 250 mil dólares (237 mil euros) para qualquer informação que leve à detenção do suspeito.