Recuperados seis corpos perto de vulcão Whakaari na Nova Zelândia

vice-comissário da polícia neozelandesa, John Tims, os seis corpos encontrados estão a ser preparados para ser transportados de helicóptero.

Uma equipa militar neozelandesa recuperarou esta quinta-feira os corpos de seis pessoas que se encontravam na White Island quando o vulcão Whakaari entrou em erupção. Segundo o New York Times, oito membros do exército da Nova Zelândia procuram ainda duas vítimas - estando a lutar contra o tempo por ameaça de nova erupção.De acordo com oNa segunda-feira, o vulcão Whakaari entrou em erupção com dezenas de pessoas na ilha. Seis vítimas mortais tinham já sido confirmadas - uma morreu no hospital - e as autoridades acreditavam que várias pessoas podiam ainda estar na ilha. No entanto, nunca acreditaram na hipótese de haver sobreviventes.Várias pessoas foram hospitalizadas depois do desastre, muitas delas com queimaduras graves. Pelo menos 26 pessoas ainda se encontravam esta quinta-feira a receber tratamento hospitalar com queimaduras em pelo menos 30% do corpo.As operações de resgate, que só começaram esta quinta-feira foram adiadas devido à instabilidade do vulcão, que pode entrar em erupção a qualquer momento.