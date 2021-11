Recusa de asilo leva bombista a fazer-se explodir em táxi no Reino Unido

O homem que se fez explodir no domingo dentro de um táxi junto a um hospital de Liverpool mudou de nome, fez-se passar por sírio e converteu-se ao cristianismo para tentar conseguir asilo no Reino Unido, sem sucesso. A polícia e o MI5 acreditam que as sucessivas rejeições o levaram a preparar o atentado bombista como vingança.









Segundo as autoridades, Emad Al Swealmeen, de 32 anos, fez tudo para conseguir o visto de residência permanente no país, incluindo converter-se ao cristianismo em 2017. Foi batizado na Catedral de Liverpool, o local que pretendia fazer explodir inicialmente, não fossem as estradas cortadas que o obrigaram a alterar o alvo.

Também mudou o nome para Enzo Almeni, justificando esta alteração como uma homenagem ao fundador da Ferrari - Enzo Ferrari - mas a investigação acredita que foi para esconder as suas origens - terá nascido no Iraque mas fazia-se passar por sírio para ter mais hipóteses de receber asilo. Além disso, tinha um histórico de problemas de saúde mental e em 2014 foi detido por agitar uma “faca grande” no centro de Liverpool. Apesar do cadastro e das sucessivas rejeições dos pedidos de asilo desde 2014, nunca chegou a ser expulso do país.





Entretanto, os quatro suspeitos detidos depois do ataque saíram esta terça-feira em liberdade após interrogatório policial.