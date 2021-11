"Recuso-me a acreditar": Famosos em choque com morte da cantora brasileira Marília Mendonça

"Recuso-me a acreditar, recuso-me." Neymar já reagiu nas redes sociais à morte da cantora brasileira Marília Mendonça, que não sobreviveu à queda do avião em que seguia perto de uma cachoeira no interior de Minas Gerais.

A morte da artista foi confirmada inicialmente pelos bombeiros e, posteriormente, pela assessoria da cantora, que num primeiro comunicado havia informado que a jovem havia sido resgatada com vida.

"O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informa que nesta sexta-feira ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais", indicaram os bombeiros num comunicado enviado à imprensa.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, foram identificados "cinco corpos no avião" e confirmadas "três mortes, incluindo da cantora".

Já a assessoria da cantora e compositora fala em cinco mortes.

"Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião descolou de Goiânia com destino a Caratinga/Minas Gerais, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos", informou em nota a assessoria da cantora.



A irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, também deixou uma mensagem nas redes sociais.



Otávio, médio do FC Porto, reagiu à morte da cantora brasileira Marília Mendonça, esta sexta-feira, em Minas Gerais, quando a avioneta em que seguia para um concerto ter-se despenhado.

"Descanse em paz Marília Mendonça. A vida é um sopro! Nunca sabemos o que nos espera... portanto, o que nos resta é agradecer pela oportunidade de viver cada momento, cada dia", escreveu o internacional português, numa 'Storie' do Instagram, com a fotografia da cantora que faleceu aos 26 anos.

Marília Mendonça deslocava-se assim para um espetáculo em Minas Gerais e, momentos antes da queda, partilhou um vídeo a entrar na aeronave.