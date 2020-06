Rede de tráfico humano gerida a partir de Portugal

Um homem natural de um país da África Central, e que residia entre Portugal e a Alemanha, liderava uma organização internacional de tráfico de seres humanos, agora desmantelada pela Guardia Civil de Espanha. Dedicava-se à atividade há 25 anos. Além do cabecilha, foram feitas mais 11 detenções, e apreendida droga e mais de 500 mil euros.Além do cabecilha, foram feitas mais duas detenções em Portugal, duas na Alemanha e outra na Holanda. Os outros seis detidos estavam todos em Espanha. A maioria dos membros da organização são de origem subsariana.A investigação teve início em 2018, quando a Guardia Civil se apercebeu de que um grande número de imigrantes de origem africana, indocumentados, estavam a ser transferidos sob coação para França.As vítimas da rede, entre os quais estavam crianças e mulheres grávidas, eram seduzidas nos países de origem com ofertas de trabalho para a Europa. Para tal, tinham de pagar entre 500 a 750 euros. Há registo de passagem de vítimas da rede por Portugal. Caso não pagassem o que lhes era exigido, os migrantes chegavam a ser abandonados, sem os respetivos documentos, como aconteceu com uma criança.O grupo, sediado nas zonas de Lerida e Barcelona, Espanha, organizava viagens frequentes em carrinhas alugadas, entre a Península Ibérica e a Alemanha. A Guardia Civil acredita que foram feitas pelo menos 90 viagens, envolvendo cerca de mil vítimas.