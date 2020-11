Rede de tráfico vendia certificados falsos de testes à Covid-19 para turistas poderem viajar

Numa altura em que são exigidos testes à Covid-19 e resultados negativos para poder viajar pelo Mundo, a polícia francesa deteve sete pessoas suspeitas de pertencerem a uma rede de tráfico de certificados de testes ao coronavírus com falsos negativos.





Os certificados eram vendidos no próprio aeroporto. Os passageiros partiam de Charles de Gaulle, em Paris, e viajavam com documentos com nomes de verdadeiros laboratórios médicos e eram comercializados em papel ou versão digital. Entre os detidos encontram-se seis homens e uma mulher, que detinham mais de 200 certificados falsificados guardados no telemóvel.

De acordo com a AFP, as falsificações tinham custos que variavam entre os 150 e os 300 euros. Os suspeitos eram ainda proprietários de um negócio não licenciado de embaladores de bagagem mas, devido à quebra de passageiros