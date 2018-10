Refeição dada a crianças na escola revolta mãe de aluna

Mulher foi apoiada pelos pais dos restantes alunos da escola.

A mãe de uma estudante da escola primária St. Pius, em Dundee, na Escócia, ficou indignada quando viu o prato da refeição que foi servido à filha.



Gemma O'Grady partilhou uma imagem do prato da filha, que continha duas salsichas, batatas e uma sobremesa.



A imagem da refeição foi publicada pela mulher nas redes sociais e partilhada por quase mil cibernautas e alvo de dezenas de comentários.

O alcance da partilha teve uma grande dimensão, chegando à vereadora da cidade de Dundee, Christina Roberts, que entrou em contato com a mãe e afirma que a reclamação foi encaminhada para a Tayside Contracts, a empresa responsável pelas refeições escolares no local, avança o jornal Metro.

A representante da empresa explicou que os menus e receitas são feitos tendo em conta as preferências das crianças e outros docentes.

Além disso, as salsichas e hamburgueres são uma opção mais saudável, uma vez que têm sal e gorduras reduzidos, de acordo com as orientações do governo escocês, avançou a mesma fonte.

Para a mãe da estudante, no entanto, as refeições não têm um nível de qualidade adequado. Após a fotografia, Gemma decidiu que a filha levará almoço de casa, como também partilhou através da sua página de Facebook.