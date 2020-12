Reféns e estradas cortadas: Grupo de 30 encapuzados monta cena de filme para assaltar banco no Brasil

Os assaltantes armados fizeram reféns durante o roubo, que durou cerca de uma hora e 45 minutos, e colocaram várias pessoas seminuas no meio da estrada, avança a Globo.







Criciúma, em Santa Catarina, Brasil, pelas 23h50 desta segunda-feira.Os assaltantes armados fizeram reféns durante o roubo, que durou cerca de uma hora e 45 minutos, e colocaram várias pessoas seminuas no meio da estrada, avança a Globo.

So, for those just waking up, the town of Criciúma in #Brasil was besieged last night starting around midnight. The purpose to rob the local Banco do Brasil branch. They were successful, the amount unknown.



This TikTok provides a summary of the imagerypic.twitter.com/1hjSY51ne0 — ??????????? (@just_some_d00d) December 1, 2020





O grupo bloqueou várias estradas da cidade com carros a arder.



O objetivo era roubar o cofre da tesouraria. Usaram explosivos e deixaram cerca de 30 quilos do material para trás.



Um agente da polícia e um vigilante sofreram ferimentos.



Os ladrões conseguiram fugir, com 10 carros, deixando grande parte do dinheiro espalhado pelas ruas.



Quatro moradores foram detidos por terem apanhado uma grande quantidade de dinheiro do chão.





Basicamente as pessoas estão no centro de Criciúma catando o dinheiro que caiu no chão!! Inacreditável!!!!! pic.twitter.com/ZVglH4Wmhj — #BabyImJealous (@WhyDoISabotage) December 1, 2020



Os homens suspeitos foram encontrados na terça-feira com elevadas quantidades de dinheiro dentro de duas malas. No mesmo dia a polícia descobriu os 10 carros utilizados no crime.

Cerca de 30 pessoas encapuzadas assaltaram uma sucursal do Banco do Brasil, no Centro de