Reforço da vacina Covid da Johnson reduz risco de hospitalização e é eficaz contra variante Ómicron

Um estudo feito na África do Sul revelou que a dose de reforço da vacina Covid Johnson and Johnson (J&J) é mais eficaz contra a variante Ómicron e reduz o risco de hospitalização com infeção do Sars-Cov-2.O estudo, divulgado pelo New York Times, foi realizado com cerca de 69 mil pessoas não vacinadas. Os ensaios clínicos mostraram que após receber as duas doses da vacina o risco de hospitalização foi reduzido em cerca de 85%.Em comparação com a dose de reforço da Pfizer, a J&J oferece mais 15% de hipótese de não ser hospitalizado, segundo o estudo.Recorde-se que a nova variante da Covid-19, a Ómicron, foi detetada na África do Sul e já se espalhou pelo mundo.