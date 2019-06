Reforço do controlo chinês em Hong Kong inquieta Macau

A população de Macau está a acompanhar com crescente apreensão a situação na vizinha Hong Kong, onde a intenção do Executivo local em introduzir uma nova lei que permite a extradição de suspeitos para a China deu origem aos maiores e mais violentos protestos desde o fim da soberania britânica.Macau teme ser o próximo território a ver ameaçadas as liberdades e garantias previstas na fórmula ‘um país, dois sistemas’ implementada nas duas regiões após a transferência da soberania para Pequim há duas décadas."Devemos estar preocupados com o que está a acontecer em Hong Kong", defendeu o deputado macaense Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau, em declarações ao jornal ‘Ponto Final’.A Associação, diz, está "profundamente preocupada e muito apreensiva", com as tentativas do governo de Hong Kong para aprovar a nova lei de extradição e teme que Macau "possa ser o próximo".No domingo, vários ativistas macaenses participaram na gigantesca manifestação que juntou mais de um milhão de pessoas nas ruas de Hong Kong contra a nova lei e, na quarta-feira, várias lojas da antiga colónia portuguesa fecharam as portas em sinal de solidariedade com os manifestantes que bloquearam os acessos ao Conselho Legislativo de Hong Kong e enfrentaram a Polícia para travar a discussão da legislação que, alegam, irá permitir que críticos e dissidentes sejam extraditados para a China para serem julgados por uma Justiça opaca e politizada, frequentemente acusada de violações dos direitos humanos, incluindo tortura, confissões forçadas e detenções arbitrárias.O Executivo de Hong Kong alega que a nova lei é necessária para evitar que o território se transforme num ‘santuário’ para criminosos fugidos da China continental.A situação em Hong Kong era ontem mais tranquila após os violentos confrontos de quarta-feira, mas em algumas ruas ainda havia barricadas e os manifestantes mantêm a mobilização e garantem que estão prontos para voltar a sair à rua para travar uma lei que dizem colocar em risco as suas liberdades e garantias democráticas.Para já, os ativistas obtiveram uma pequena vitória com o adiamento por tempo indeterminado da votação da nova lei de extradição para a China, que alegam que poderá ser usada para perseguir críticos e dissidentes, mas o governo já garantiu que não abdica da legislação e tenciona voltar a submetê-la a discussão no Conselho Legislativo dentro em breve.Os confrontos de quarta-feira fizeram pelo menos 72 feridos, dois dos quais graves, e levaram à detenção de pelo menos 11 manifestantes.Muitos habitantes de Hong Kong mostraram- -se chocados com a dureza usada pelas forças de segurança, que usaram balas de borracha, canhões de água, gás lacrimogéneo e gás pimenta para reprimir os protestos.As autoridades dizem que os polícias se limitaram a responder aos ataques dos manifestantes, que lançaram pedras e garrafas contra os agentes e tentaram atacar edifícios governamentais.Apesar da violência, está já marcado um novo protesto para domingo e uma greve geral às aulas e ao trabalho a partir de segunda-feira, sinal de que o braço de ferro entre os ativistas pró-democracia e o Conselho Executivo está para durar.O regime de Pequim atribuiu os protestos contra a nova lei de extradição a "interferência estrangeira", e a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, comparou os manifestantes a "crianças mal comportadas"."Se eu fizer todas as vontades ao meu filho, até podemos ficar bem a curto prazo. Mas se eu tolerar este comportamento, ele vai lamentá-lo quando crescer", disse.foi o ano em que a soberania de Hong Kong foi transferida para a China. Dois anos depois, em 1999, foi a vez de Macau.Macau foi um território português durante mais de 400 anos. Foi o primeiro entreposto europeu na Ásia, bem como a última colónia europeia na região.Ambos os territórios foram reintegrados na China como Regiões Administrativas Especiais ao abrigo da fórmula ‘um país, dois sistemas’, que garante um elevado grau de autonomia a nível executivo, judicial e legislativo por um período de 50 anos.A lei de extradição foi criada após o homicídio de uma jovem de Hong Kong pelo namorado durante umas férias em Taiwan. O homicida confessou o crime ao regressar a Hong Kong, mas não pôde ser extraditado devido à falta de uma lei para tal.