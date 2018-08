Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso com síndrome de Down resiste à morte cinco vezes e desafia previsões dos médicos

Especialistas diziam que Terry Culley, de 72 anos, ia morrer aos 14.

Um homem reformado, com síndrome de Down, desafiou as previsões dos médicos, que lhe disseram que ia morrer aos 14 anos, e vai comemorar em finais de agosto o seu 72.º aniversário, tendo resistido à morte garantida pelos especialistas cinco vezes.



Apesar de todas as dificuldades, aos 71 anos, Terry Culley, músico que vive num lar em Swindon, Inglaterra, é já uma das pessoas mais velhas do país a sofrer de síndrome de Down.



Segundo avança o Daily Mail, Terry não aprendeu a andar até aos 10 anos e necessita de alguém para o ajudar na comunicação com os outros.



"Ele continua ativo e tem muito cuidado e apoio que o ajuda a permanecer saudável", sublinhou Susie Clavery, diretora do lar. "Ele esteve muito mal no início deste ano e teve de passar três meses no hospital", referiu.



"O Terry gosta de dançar, cantar, tocar bateria e tem aulas de ginástica, além de ajudar a cuidar da nossa horta", continuou Susie.