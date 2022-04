Refugiado congolês morto com tiro na nuca por um polícia nos EUA

Imagens de vídeo divulgadas na quarta-feira pela polícia de Grand Rapids, Michigan, estão a causar uma onda de revolta nos EUA. As imagens mostram um agente a executar com um tiro na nuca o refugiado congolês Patrick Lyoya, de 26 anos.









O homicídio teve lugar no dia 4 do corrente mês. O polícia, cuja identidade não foi revelada, perseguiu Lyoya e dominou-o. Estava com um joelho na nuca da vítima quando lhe desferiu o tiro fatal na parte de trás da cabeça.

O refugiado terá sido interpelado quando conduzia um carro com uma matrícula supostamente roubada. Lyoya tentou fugir e ofereceu resistência, agarrando a pistola taser do agente, mas foi dominado e abatido. O passageiro que seguia com ele no carro filmou tudo. O crime suscitou protestos na cidade contra a violência policial, levando o chefe da polícia local, Eric Winstrom, a divulgar quatro vídeos, entre eles o do acompanhante da vítima. “Considero o que aconteceu como uma tragédia”, afirmou Winstrom, adiantando que, ao que se sabe, a vítima não estava armada.





Uma investigação realizada no final do passado ano pelo ‘New York Times’ concluiu que agentes da polícia mataram, nos últimos cinco anos, mais de 400 condutores que não estavam armados nem eram procurados por qualquer crime anterior.