Regeneron pede autorização para distribuir cocktail de medicamentos que Trump disse ser a cura para a Covid-19

A empresa de biotecnologia Regeneron, proprietária do tratamento com que o Presidente dos EUA, Donald Trump, foi tratado à covid-19, solicitou uma autorização para disponibilizar a terapia a toda a população.

As ações da Regeneron abriram esta manhã com uma subida de 2,4%, depois de Trump ter dito que o tratamento com anticorpos monoclonais daquela empresa foi o principal responsável pela sua cura, após ter testado positivo com covid-19.

A Regeneron pediu ao organismo regulador de medicamentos nos EUA, a Administração para a Alimentação e os Medicamentos (FDA na sigla em inglês), para que o 'cocktail' REGN-COV2, que foi administrado ao Presidente durante sua estada no hospital militar Walter Reed, entre sexta e segunda-feira, obtivesse autorização para ser distribuído a toda a população.