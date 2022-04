O Ministério do Interior da região separatista pró-Rússia da Moldávia, a Transnístria, disse esta quarta-feira que foram disparados tiros a partir do território ucraniano durante a madrugada em direção a uma vila que abriga um grande depósito com munições.

De acordo com o ministério, também foram detetados drones lançados a partir da Ucrânia.