Regiões italianas pedem que Governo declare estado de emergência devido às inundações

As regiões italianas de Piemonte e Ligúria pediram ao Governo central que declarasse estado de emergência após as graves inundações que devastaram parte do noroeste da península transalpina, divulgaram este domingo as autoridades locais.

De acordo com os dados atualizados este domingo, duas pessoas morreram, um bombeiro voluntário e o condutor de um veículo, e outras duas estão desaparecidas devido às fortes chuvas que caíram na região nos últimos dias.

Especialistas trabalharam para avaliar os danos materiais, mas Piemonte e Ligúria já apelaram à solidariedade nacional. Os presidentes regionais assinaram em conjunto uma carta pedindo ao Governo que declarasse o estado de emergência.