Registada a primeira morte por reinfeção de Covid-19

Foi registada a primeira morte por reinfeção por coronavírus no mundo esta segunda-feira. Segundo o jornal espanhol El Mundo, que cita o site inglês Oxford University Press, trata-se de uma mulher holandesa de 89 anos que tinha também um linfoma linfoplasmocitário, um tipo raro de cancro.



Análises feitas à mulher revelaram que a reinfeção terá sido causada por uma estirpe diferente do coronavírus.





No início do ano, a idosa terá dado entrada nas urgências com febre alta e tosse, acabando por vir a testar positivo à Covid-19. Após estar hospitalizada durante cinco dias, acabou por recuperar.Dois meses depois voltou a sentir febre, tosse e problemas respiratórios, tendo vindo a testar positivo à doença mais uma vez. Passados oito dias, o seu estado de saúde começou a piorar, o que acabou por resultar na sua morte duas semanas depois.

Recorde-se que existem 23 casos confirmados de reinfeção por coronavírus em todo o mundo, sendo que esta é, no entanto, a única morte registada até ao momento.