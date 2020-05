Registado primeiro caso de gato infetado com coronavírus em Espanha

SARS-CoV-2 através de amostras recolhidas no nariz e no aparelho digestivo.



"Foi uma vítima colateral da doença em humanos", explicou ao La Vanguardia Joaquim Segalés, investigador do Centro de Pesquisa em Saúde Animal (IRTA-CReSA) e professor da Universidade Autónoma de Barcelona.



O investigador confirma, no entanto, que nenhum dos sintomas apresentados anteriormente pelo gato eram compatíveis com a Covid-19. "O gato já sofria de cardiomiopatia e mais tarde foi infetado", referiu.



Negrito foi o sexto gato no mundo, que se conheça, a testar positivo para o coronavírus.



Recorde-se que oito grandes felinos, entre tigres e leões do jardim zoológico do Bronx, em Nova Iorque, apresentaram sintomas leves da doença. Em Hong Kong, dois cães ficaram também infetados com o novo vírus.



Infeção através dos animais



Num estudo realizado na China, foram testados 102 gatos vadios de Wuhan, província onde teve origem a pandemia. Apenas 15 animais testaram positivo para coornavírus. Os pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas colocaram posteriormente vários animais de estimação à disposição do vírus e descobriram que os gatos e furões eram mais suscetíveis ao vírus, ao contrário dos cães, porcos, galinhas e patos, que apresentavam apenas sintomas leves.



Contudo, a Organização Mundial de Saúde Animal recomenda que as pessoas com Covid-19 e que tenham animais de estimação tratem dos mesmos como qualquer outro membro da família. As pacientes infetados devem lavar as mãos antes e depois de tocar nos animais. Devem ainda evitar beijá-los ou deixar que estes os lambam.





