Registado primeiro caso de surdez como efeito secundário da Covid-19

O primeiro caso de surdez enquanto efeito secundário da Covid-19 foi registado no Reino Unido, de acordo com o jornal The Sun, que cita um estudo publicado pelo British Medical Journal.



O estudo levado a cabo por vários especialistas da Universidade de Manchester e que engloba uma amostra de 121 pessoas internadas devido à Covid-19, revelou que 13,2% afirmaram que a audição piorou após terem sido infetados com o vírus.









Após ser examinado, os médicos não detetaram qualquer problema que pudesse provocar esta perda de audição e o tratamento aplicado tê-lo-á ajudado a recuperar parcialmente a audição, de acordo com a mesma fonte.

O caso de surdez verificou-se num homem, de 45 anos, que tinha asma como patologia associada. O cidadão britânico terá sentido um zumbido no ouvido esquerdo, ao qual se seguiu uma súbita perda de audição, uma semana após sair da ala de cuidados intensivos onde esteve internado.

Segundo os autores do estudo, o novo coronavírus já tinha sido localizado em células que revestem o ouvido.