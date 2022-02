Registados bombardeamentos no leste da Ucrânia

Foram registados vários bombardeamentos esta quinta-feira numa vila da região de Luhansk, no leste da Ucrânia.



A informação é avançada pela Reuters, que fala em vários bombardeamentos entre os separatistas apoiados pela Rússia e as forças de Kiev no leste do país.





Os militares ucranianos afirmam que um

jardim de infância foi atingido, mas que não se registaram feridos.Os rebeldes apoiados pela Rússia e as forças do governo ucraniano acusam-se mutuamente de violar os acordos de cessar-fogo e de usar armas pesadas, incluindo morteiros e artilharia.

A tensão entre os dois países tem vindo a aumentar nos últimos dias, depois de mais de 100 mil militares terem-se deslocado para junto das fronteiras com a Ucrânia.