Registo eleitoral oficioso para os eleitores maiores de 18 anos começa em setembro

A Lei de Alteração do Registo Eleitoral Oficioso passou pelo crivo do Conselho de Ministros angolano, numa reunião orientada pelo Presidente da República, João Lourenço e o processo deverá iniciar-se já a partir de setembro.



O documento será agora enviado à Assembleia Nacional para ser ajustado à Constituição. Esta alteração à lei vai "permitir que os cidadãos residentes no exterior do país possam exercer o seu direito de voto", avançou esta quarta-feira em Luanda o ministro da Administração do Território, Marcy Lopes.



"Estamos a fazer todo o processo organizacional para que o processo de registo eleitoral inicie em Setembro deste ano", explicou o ministro angolano.



Segundo explicou Marcy Lopes, este processo passa pela comunicação da base de dados do bilhete de identidade para a base de dados dos cidadãos maiores. "A partir do momento em que isto é feito, o Ministério da Administração do Território tem conhecimento do universo de cidadãos que são potenciais eleitores", sublinhou.