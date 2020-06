Regras de resgate à Lufthansa serão aplicadas às outras companhias aéreas

A Lufthansa terá de reduzir a presença em aeroportos como Frankfurt e Munique e ceder "slots" a outras companhias aéreas no âmbito das condições definidas para o resgate de nove mil milhões de euros que vai receber do Estado alemão.



Este modelo será aplicado igualmente a outras companhias aéreas que recebam apoios estatais na UE, como será o caso da TAP, refere esta segunda-feira, em entrevista à Bloomberg News, a comissária europeia da Concorrência.





Por exemplo, a Air France-KLM recebeu "luz verde" da Comissão para receber um empréstimo do governo francês e pretende proceder a mais recapitalizações."Se solicitarem recapitalização junto dos Estados, claro que se aplicarão as mesmas regras que à Lufthansa. Existe uma obrigação de tratamento igual", frisou Vestager.As companhias aéreas que, fruto dos resgates, passam a contar com o Estado como acionista, razão pela qual Bruxelas impõe condições como a cedência de "slots". A posição da Comissão foi criticada quer pela administração da Lufthansa quer por políticos alemães, que consideram que as exigências enfraquecem de forma injusta a companhia aérea, favorecendo rivais como, por exemplo, a Ryanair."No caso da Lufthansa estamos a falar de uma companhia com uma presença significativa no mercado. Precisamos de introduzir estes remédios para evitar uma distorção da concorrência e, no que toca à Lufthansa, isso significa libertar 'slots' nos aeroportos de Frankfurt e Munique".