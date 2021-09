Regulador da UE estima decisão sobre terceira dose da vacina contra a Covid-19 no início de outubro

A Agência Europeia de Medicamentos disse esta quinta-feira esperar emitir, no início de outubro, uma decisão sobre a eventual terceira dose de reforço da vacina anticovid-19, a administrar seis meses depois da segunda dose nomeadamente a vulneráveis, como solicitado pela Pfizer/BioNTech.

"Compreendemos que os Estados-membros da UE e outros países do mundo considerem já agora a opção de um reforço, particularmente nos grupos vulneráveis, e é por isso que temos vindo a acelerar a nossa análise sobre a vacina Comirnaty [nome comercial da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19], que é a única que temos agora nas nossas mãos, a fim de apresentarmos uma opinião até ao início de outubro", declarou o responsável pela estratégia de vacinação da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), Marco Cavaleri.

Falando em conferência de imprensa na sede do regulador da UE, em Amesterdão (Países Baixos), o responsável indicou que a EMA está "em diálogo com as empresas a fim de compreender que dados estão a surgir".