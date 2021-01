Regulador de saúde brasileiro recusa pedido para utilização urgente da vacina russa contra a Covid-19

A Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil - recusou os documentos relacionados com o pedido para utilização urgente da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19.Numa nota divulgada pelo governo brasileira, e citada pelo jornal "Folha de S. Paulo", o regulador de saúde brasileiro refere que não foram apresentados os requisitos mínimos para a submissão do pedido, que deu entrada na esta sexta-feira."A Agência esclarece que não basta o pedido de autorização de autorização do estudo clínico de fase 3 estar protocolado para pedir o uso urgente [da vacina]. É necessário que tais estudos estejam em andamento no país, além de outras medidas condicionantes já previstas", pode ler-se na nota.A Anvisa aguarda agora o novo envio de informações essenciais para proceder com a autorização.