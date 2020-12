A Food and Drug administration (FDA) aprovou esta sexta-feira a utilização urgente da vacina da Moderna contra a Covid-19 nos EUA.Esta é a segunda vacina a ser aprovada no país, depois das autoridades de saúde terem aprovado a vacina da farmacêutica Pfizer com a BioNTech.A autorização da FDA dá luz verde ao plano do governo federal para distribuir cerca de 5.9 milhões de doses da vacina da Moderna nas próximas semanas.O país regista, até ao momento, mais de 300 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus.