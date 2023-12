Regulador japonês levanta veto à reativação da maior central nuclear do mundo

O regulador nuclear do Japão anunciou esta quarta-feira que levantou o veto de segurança à central de Kashiwazaki-Kariwa, considerada a maior do mundo em capacidade, abrindo caminho para a eventual reativação da estrutura.

A autoridade nuclear japonesa (NRA) decidiu na quarta-feira retirar a proibição de facto que se aplicava, há dois anos, ao funcionamento da central situada em Niigata (noroeste de Tóquio) por considerar que as medidas de prevenção de ataques terroristas não eram suficientes.

A entidade reguladora japonesa concluiu agora que a operadora da central, a Tokyo Electric Power Company (TEPCO), melhorou o grau de preparação nesta matéria, após ter efetuado mais de quatro mil horas de inspeções às instalações.

Com uma capacidade de cerca de 8.212 megawatts, o que a torna a maior do mundo, a central de Kashiwazaki-Kariwa está inoperacional desde o encerramento nuclear ordenado pelas autoridades japonesas, na sequência do acidente da central de Fukushima, em março de 2011, que levou a uma revisão dos protocolos de segurança de todas as centrais do país.

O Governo japonês, a TEPCO e outras empresas nipónicas de energia estão empenhadas em reativar todas as centrais nucleares do país que cumpram o novo quadro de segurança, embora em muitos casos a reabertura tenha sido rejeitada pela população local ou por outros obstáculos.