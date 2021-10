Reguladores dos EUA aprovam doses de reforço da Moderna e Jansen e autorizam mistura de vacinas

A FDA estava a enfrentar alguma pressão para aprovar a medida após a Casa Branca ter anunciado agência norte-americana do medicamento (FDA) autorizou que as pessoas possam escolher uma dose de reforço diferente da vacina original que tomaram.A FDA estava a enfrentar alguma pressão para aprovar a medida após a Casa Branca ter anunciado

Pfizer, Moderna e Jansen.

Os reguladores dos Estados Unidos aprovaram, esta quarta-feira, doses de reforço da Moderna e Jansen e autorizaram a mistura de vacinas contra a Covid-19.Segundo a Reuters, aplanos para uma ampla campanha de reforço da vacinação em agosto.A reunião do painel inclui dados de um estudo no qual participaram 458 pessoas, que receberam combinações das vacinasO estudo revelou que as pessoas que inicialmente recebiam a vacina da Jansen tinham uma resposta imunitária superior quando lhes era administrada uma dose de reforço ou da Pfizer ou Moderna. Segundo a investigação, a mistura de doses de reforço de diferentes tipos é segura em adultos.