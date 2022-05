Rei da Jordânia mantém meio-irmão em prisão domiciliária

O Rei Abdullah II da Jordânia anunciou esta quinta-feira, numa carta à população, que o seu meio-irmão, príncipe Hamza, permanecerá em prisão domiciliária, um ano depois de ter sido acusado de envolvimento num golpe palaciano.

"Decidi aceitar as recomendações do conselho criado de acordo com a lei da família real, para restringir as comunicações, o local de residência e os movimentos do príncipe Hamza", afirmou o monarca na carta divulgada pelos media estatais da Jordânia.

Na carta, o Rei apelida do ex-príncipe herdeiro de "errático" e anuncia que aprovou medidas para manter Hamzah retido no seu palácio, restringindo as suas comunicações e movimentos.