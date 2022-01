Rei e Rainha da Suécia testam positivo à Covid-19.

O Rei da Suécia Carl XVI Gustaf e a Rainha Silvia testaram positivo à Covid-19, revelou o palácio num comunicado esta terça-feira.

"O Rei e a Rainha, que estão totalmente vacinados com três injeções, têm sintomas ligeiros e sentem-se bem, dadas as circunstâncias", podia ler-se no comunicado.

O palácio afirmou que o Rei, de 75 anos, e a Rainha, de 78 anos, estão em isolamento voluntário e que as pessoas com as quais tiveram contacto já estão a ser avisadas.

A notícia chegou quando a Suécia estabeleceu um novo recorde diário para os casos Covid-19 no meio de um surto causado pela variante Ómicron.

O país registou 11.507 casos a 30 de Dezembro, dados da agência de saúde revelados esta terça-feira, já que uma quarta vaga do vírus coloca os cuidados de saúde novamente sob pressão.