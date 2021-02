Rei emérito Juan Carlos de Espanha paga 4 milhões de euros em dívidas ao Fisco

Juan Carlos I, rei emérito de Espanha, realizou o segundo pagamento à Autoridade Tributária, relativo à regularização de mais de 8 milhões de euros de receitas não declaradas às Finanças, e que sustentam as acusações de fraude fiscal imputadas ao antigo monarca. Segundo o El País, este pagamento correspondeu a quatro milhões de euros.

Expatriado nos Emirados Árabes Unidos, Juan Carlos já tinha pago 678.393 euros ao Fisco em dezembro passado, correspondendo ao pagamento de impostos entre 2016 e 2018, quando já havia abdicado do trono e perdeu a imunidade.

Foi com este pagamento que o rei emérito assumiu a fraude fiscal mas antecipando-se com a regularização da situação antes de ser notificado da investigação do Ministério Público espanhol, estaria a tentar escapar ao crime que lhe é imputado pelas autoridades tributárias do país.