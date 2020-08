O rei Juan Carlos vai ficar instalado no Estoril, em Cascais, após abandonar Espanha, sabe oJuan Carlos comunicou ao filho, que lhe sucedeu no trono, a intenção de abandonar Espanha e instalar-se noutro país que se sabe agora ser Portugal.A decisão do monarca foi aceite por Filipe V. Numa carta enviada ao filho, Juan Carlos refere que a decisão foi "meditada" e que é uma sequência de "certos acontecimentos passados" relacionados com a vida pessoal do monarca.

Na origem da decisão está a repercussão pública das investigações sobre os alegados fundos em paraísos fiscais. Juan Carlos teria criado uma "offshore" através de uma doação de 65 milhões de euros da Arábia Saudita.