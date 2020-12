Rei emérito Juan Carlos não volta a Espanha no Natal

O rei emérito de Espanha, Juan Carlos, anunciou que não vai regressar a Espanha neste Natal, como estava previsto. Em comunicado, o ex-monarca diz ter decidido não viajar “dada a triste situação da pandemia em Espanha e no Mundo e por ser uma pessoa de alto risco”. Com 82 anos, Juan Carlos está desde agosto em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, onde se refugiou para escapar às suspeitas de corrupção e evasão fiscal em que está envolvido.









O rei emérito tinha manifestado o desejo de visitar a família na quadra festiva, mas terá recuado depois de a Casa Real considerar o regresso “inoportuno e prematuro”, especialmente porque poderia afastar as atenções do discurso natalício do rei Felipe VI.

Quando deixou Espanha, o antigo monarca alegou que se afastava por causa “da repercussão pública de acontecimentos passados” da sua vida privada, nomeadamente as notícias sobre a sua relação com Corinna Larsen.



Mas, mais do que questões privadas, o que está em causa é um escândalo milionário de fuga ao Fisco e uma fortuna ilícita em paraísos fiscais, admitida de forma tácita na semana passada, quando o advogado de Juan Carlos pagou quase 700 mil euros em dívida ao Estado espanhol para travar um possível processo por evasão fiscal. O ex-monarca disse na altura a vários amigos que esperava que a regularização da dívida permitisse o seu regresso a casa, mas a Coroa terá travado o seu desejo.