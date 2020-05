Rei emprestou o avião privado para salvar a primeira vítima de covid-19 do país

Um turista americano de 76 anos infetado com coronavírus chegou ao hospital de Timbu, noo Butão, no início de março, ainda sem saber o que o esperava.



Bert Hewitt tinha problemas de estômago e falta de ar, mas os sinais vitais eram normais. O nível de oxigénio no sangue era tão baixo que os médicos pensaram inclusive que o monitor estava avariado. Para garantir que tudo estava bem, decidiram testá-lo para o novo coronavírus.





O resultado chegou positivo e Bert iniciava uma nova jornada que contou até com a ajuda do rei do Butão.

Bert Hewitt, um reformado de Maryland apaixonado por caminhadas, tornou-se então o primeiro caso confirmado de coronavírus no Butão e o prognóstico não eram bom. Bert era um sobrevivente de cancro o que o tornava especialmente frágil.



Com a ajuda do rei que emprestou um avião privado para trazer o turista de volta aos Estados Unidos, Bert voltou a casa e conseguiu recuperar apesar dos médicos acreditarem que poderia morrer.



As ordens do rei eram claras: salvar Bert. "Acho que a nação inteira estava a rezar por Bert", revelou Dechen Wangmo, ministro da Saúde do país.



Hewitt acabou por recuperar e tornou-se uma história de sucesso.