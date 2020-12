Rei Juan Carlos apresenta declaração para regularizar situação tributária em Espanha

O rei emérito, Juan Carlos I, apresentou uma declaração à Autoridade Tributária espanhola de forma a regularizar a sua situação tributária.



De acordo com o jornal espanhol El País, foi já enviada uma carta, através do seu advogado, que deverá ser analisada nos próximos dias.





VI

investigado pelo Gabinete do Procurador do Supremo Tribunal.

De acordo com fontes citadas pelo jornal, o depoimento estará relacionado com o uso de cartões bancários por parte de Juan Carlos e da família real com fundos do mexicano Allen Sanginés-Krause . O empresário terá colocado o dinheiro à disposição de Juan Carlos, sem que primeiro os declarasse ao Tesouro.O caso, que envolve ainda o rei Felipee Letizia, está a ser

A regularização voluntária pode ocorrer a qualquer momento até o Fisco requerer a abertura de uma fiscalização ou uma intimação de um juiz, sendo depois investigado por suposta fraude fiscal ou lavagem de dinheiro.



O rei emérito Juan Carlos encontra-se exilado nos Emirados Árabes Unidos. "Sua Majestade, o rei dom Juan Carlos indicou à Casa de Sua Majestade que se mudou a 3 de agosto para os Emirados Árabes Unidos, onde permanece desde então", revelou a Casa Real espanhola em comunicado oficial ainda nesse mesmo mês.



O anúncio da saída de Juan Carlos de Espanha teve como fim garantir a "tranquilidade e sossego" do desempenho das funções do filho Felipe VI.