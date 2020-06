Reino Unido abre "corredores aéreos" e exclui Portugal

O governo inglês vai abrir “corredores aéreos” para facilitar a entrada de turistas em território britânico após o regresso de férias. Mas nem Portugal nem a Suécia estarão contemplados nessa ‘via verde’ de entrada.









A abertura destes corredores de viagem para os países europeus está marcada para o dia seis de julho e deve incluir países como Espanha, França, Alemanha, Holanda e Grécia, entre outros. Na lista de ‘rejeitados’ estão Portugal e a Suécia por registarem um aumento de casos de contaminação. As informações acerca destes “corredores aéreos” foram antecipadas pela BBC, uma vez que a lista oficial só deverá ser divulgada amanhã pelo governo de Boris Johnson.

Desde o dia 8 de junho que todas as pessoas que chegam do estrangeiro ao Reino Unido, incluindo britânicos, são obrigadas a permanecer em isolamento durante pelo menos 14 dias, para reduzir a probabilidade de transmissão do novo coronavírus. Segundo o governo, as novas regras visam dar “a oportunidade de umas férias de verão no estrangeiro” aos cidadãos britânicos mas, para tal, é necessário que os riscos de propagação do vírus se mantenham baixos.





A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, defendeu-se dizendo que Portugal foi nomeado como o destino mais seguro da Europa pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). n * com lusa

pormenores



Mais máscaras



O governo iraniano lançou uma campanha de incentivo ao uso de máscaras de proteção devido ao súbito aumento de casos e de vítimas mortais com o novo coronavírus.



Sem cruzeiros



Espanha decidiu continuar com a proibição de aceitar que cruzeiros possam atracar em portos espanhóis. O aumento dos casos de infeção foi fundamental para a decisão.



Bares reabrem



O estado de S. Paulo, o mais afetado pelo novo coronavírus no Brasil, travou a reabertura económica no interior mas permitiu que os bares e restaurantes reabrissem na capital.