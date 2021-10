O Reino Unido abriu as portas a dezenas de futebolistas que escaparam do Afeganistão.Com idades entre os 13 e os 19 anos, as atletas têm estado num hotel no Paquistão, mas os vistos de permanência expiram esta segunda-feira.O governo britânico prontificou-se a ajudá-las, evitando o seu repatriamento. "Estamos gratos ao governo de Boris Johnson", afirmou fonte da Fundação ROKi, que apoiou a fuga.