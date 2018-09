Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reino Unido acusa agentes russos de ataque a ex-espião

Polícia identifica agentes do GRU que envenenaram Sergei Skripal.

Por Ricardo Ramos | 01:35

A polícia britânica divulgou ontem os nomes e rostos dos dois alegados agentes russos que envenenaram o ex-espião Sergei Skripal e a filha com o agente tóxico Novichok na localidade de Salisbury, em março

.

Os dois suspeitos foram identificados como Alexander Petrov e Ruslan Boshirov e serão ambos agentes do GRU, os serviços de informações militares russos. Chegaram a Londres no dia 2 de março num voo proveniente de Moscovo e ficaram instalados num hotel na zona leste da capital britânica, onde foram detetados vestígios de Novichok. Viajaram duas vezes de comboio até Salisbury, a primeira numa missão de reconhecimento e a segunda para vaporizar o veneno, disfarçado num frasco de perfume, na porta da casa do ex-espião russo.



Regressaram a Moscovo no dia 4 de março, o mesmo dia em que Skripal e a filha foram encontrados inconscientes num banco de jardim. Ambos estiveram em coma várias semanas.

"Esses nomes não nos dizem nada", garantiu ontem um porta-voz do Kremlin.