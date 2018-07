Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reino Unido acusa Rússia por morte de mulher inglesa

Mulher terá sido envenenada com agente Novichok.

Por Ricardo Ramos | 13:05

O governo britânico responsabilizou esta terça-feira a Rússia pela morte de Dawn Sturgess, a mulher contaminada com o agente de nervos Novichok na localidade britânica de Amesbury, que morreu no domingo à noite no hospital após lutar pela vida durante mais de uma semana.



O companheiro, Charlie Rowley, está em estado crítico e não deverá resistir aos próximos dias.



"A realidade é que a Rússia cometeu um ataque em solo britânico que resultou na morte de um cidadão britânico", disse terça-feira no Parlamento o ministro da Defesa, Gavin Williamson, apelando à condenação unânime da Rússia pela comunidade internacional.



Dawn e o companheiro foram encontrados inanimados na sua casa no dia 30 de junho. Inicialmente, as autoridades julgaram que tinham sido vítimas de uma overdose, mas os exames revelaram que tinham sido envenenados com o agente de nervos Novichok, o mesmo que deixou entre a vida e a morte o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha, Yulia, na vizinha localidade de Salisbury.



A polícia, que está a investigar a morte de Dawn como homicídio, acredita que o casal terá encontrado e manuseado algum objeto contaminado deixado pelos autores do atentado contra os Skripal, cuja responsabilidade foi atribuída à Rússia. Moscovo nega qualquer envolvimento e lamentou a morte da mulher.