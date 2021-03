Reino Unido admite desaceleração no programa de vacinação contra a Covid-19

O Governo britânico admitiu esta quinta-feira que o ritmo de vacinação vai desacelerar nas próximas semanas, no dia em que o país registou 95 mortes e 6.303 casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

"Durante o mês de abril, (...) cerca de 12 milhões de pessoas, incluindo muitos colegas nesta Câmara [dos Comuns], receberão a segunda dose. Estas segundas doses não podem ser atrasadas, uma vez que têm de ser administradas no prazo de 12 semanas após a primeira dose", explicou o ministro da Saúde, numa intervenção no Parlamento.

Nos últimos dias, as autoridades deram a entender que iriam ter um reforço de vacinas e que o programa iria ser acelerado para passar à segunda fase de pessoas com menos de 50 anos, mas hoje reconheceu que as doses disponíveis são limitadas.