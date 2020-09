Reino Unido admite segundo confinamento após aumento de casos de Covid-19

Hancock recusou-se a dizer quão perto está o Reino Unido de uma nova onda de restrições, mas admitiu que o governo "fará o necessário para manter as pessoas seguras".

O Secretário de Estado de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, admitiu esta sexta-feira que o governo britânico pode impor um segundo confinamento nacional para travar contágios de Covid-19 no país como "último recurso"."A primeira linha de defesa é que todos sigam o distanciamento social (...), o sistema de rastreamento de contatos, que está a funcionar muito bem, é a segunda linha de defesa. Depois disso, os bloqueios locais", assumiu."A última linha de defesa é uma ação nacional total e não quero ver isso, mas faremos o que for necessário para manter as pessoas seguras numa pandemia muito difícil", justificou, garantindo que essa é uma decisão que o executivo quer evitar.O número de contágios diários no país tem vindo a aumentar diariamente, à semelhança do que está a acontecer em todo o mundo com a pandemia a acelerar.