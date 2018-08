Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reino Unido ameaça sair da UE sem acordo

Relação comercial entre as duas partes está em risco, alerta ministro do Comércio.

Por Débora Carvalho | 01:30

Dois anos depois da maioria dos britânicos ter votado a favor da saída do Reino Unido da União Europeia (UE)- num processo longo e polémico - o risco da falta de um acordo aumentou. O ministro do Comércio Internacional britânico, Liam Fox, advertiu, em entrevista ao 'The Sunday Times', que o país pode sair da UE em março de 2019 sem acordo devido à "intransigência" de Bruxelas.



Na semana passada a UE rejeitou a proposta comercial britânica. As possibilidades de que não se consiga um pacto com a UE são neste momento de 60% contra 40%, apesar da insistência de Londres e Bruxelas em querer um acordo do Brexit.



Londres e Bruxelas continuam as negociações, mas enfrentam dificuldades. "Acredito que a intransigência da comissão nos empurra para que não haja acordo. Estabelecemos as bases para que haja um acordo, mas se a UE decide que a obsessão teológica dos não eleitos tem prioridade no bem-estar económico da população da Europa, então é um Brexit de burocratas", referiu.



A primeira-ministra, Theresa May, propõe a criação de um mercado comum de bens britânico-comunitário em alguma harmonização da regulamentação. A proposta inclui a criação de um mercado comum de bens e produtos agrícolas, que levaria a que a alfândega britânica arrecadasse impostos em nome dos 27. Bruxelas considera que é impraticável.



PORMENORES

May procura apoio

A primeira-ministra britânica, Theresa May, transmitiu ao presidente francês, Emmanuel Macron, a posição de Londres no momento que decorrem as derradeiras negociações sobre o Brexit. Theresa May teve um encontro na sexta-feira, no Sul de França, com Macron que está na residência oficial de férias.



Maioria quer referendo

Metade dos britânicos quer novo referendo sobre o Brexit, segundo uma sondagem da Sky News. A sondagem refere que 78% dos britânicos consideram que o governo conservador da primeira-ministra, Theresa May, não está a conduzir bem as negociações para o Brexit.