Reino Unido anuncia maior aumento para funcionários públicos da última década

Líder trabalhista britânico afirmou que os aumentos anunciados estão abaixo da inflação e "envolvem cortes noutras áreas dos ministérios afetados".

O governo britânico anunciou esta terça-feira os maiores aumentos salariais no setor público em 10 anos, medida que vai beneficiar quase um milhão de funcionários, incluindo professores, militares, médicos e guardas prisionais.



Segundo o governo conservador britânico, os aumentos, os mais significativos desde a crise financeira de 2008, que levou a cortes da despesa pública e a medidas de austeridade, vão sair dos orçamentos de cada um dos respetivos ministérios, de modo a evitar um aumento do défice anual.



Os militares vão receber um aumento de 2%, os funcionários prisionais de 2,75% e os professores de 3,5%, muito acima do limite de aumentos de 1% em vigor desde 2013.



Estes aumentos surgem depois de anos de campanhas sindicais contra os cortes e a deterioração das condições laborais no setor público.



A medida deverá custar cerca de 4 mil milhões de euros e o governo espera incentivar sobretudo as profissões ligadas ao ensino e à medicina.



"Trata-se do mais importante aumento salarial em perto de 10 anos", sublinhou a secretária de Estado do Tesouro, Liz Truss, perante os deputados.



O líder trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, já afirmou que os aumentos anunciados estão abaixo da inflação e como não estão apoiados por dinheiro público adicional "envolvem cortes noutras áreas dos ministérios afetados".