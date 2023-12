Reino Unido anuncia mais 40,5 milhões de euros para Fundo Amazónia do Brasil

O Reino Unido anunciou no sábado uma contribuição de 35 milhões de libras (40,5 milhões de euros) para o Fundo Amazónia do Brasil, no âmbito da cimeira do clima (COP28), a decorrer no Dubai, segundo fontes oficiais.

O anúncio foi feito durante a formalização de uma contribuição de 80 milhões de libras (93 milhões de euros) que o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, tinha anunciado para o Fundo em maio, durante a visita do Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Londres.

De acordo com um comunicado do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil, as doações confirmam o interesse manifestado pelo Governo britânico em cooperar com o Fundo.