O Reino Unido tornou-se esta quarta-feira o primeiro país a autorizar a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, apesar das dúvidas sobre a dosagem que garante maior proteção contra o novo coronavírus.





A vacinação arranca já na segunda-feira, tendo o país garantido um total de 100 milhões de doses da vacina, que é mais barata do que a da Pfizer e, ao contrário desta, pode ser armazenada num frigorífico normal. Os ensaios clínicos mostraram uma eficácia de 62% quando administrada em duas doses iguais separadas por três semanas, mas um erro fez com que alguns voluntários tivessem recebido apenas meia dose na primeira toma, tendo estes registado no final uma taxa de proteção de 90%.