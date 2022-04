Reino Unido atinge recorde com quase cinco milhões de pessoas infetadas com Covid-19

O Reino Unido atingiu um recorde de casos de covid-19, com a prevalência da variante Ómicron, com uma em cada 13 pessoas infetadas na semana passada, revelam este sábado os últimos números do Instituto Nacional de Estatística britânico.

Estima-se que cerca de 4,9 milhões de pessoas tenham sido infetadas com o coronavírus na semana que terminou em 26 de março, número superior aos 4,3 milhões registados na semana anterior, segundo o instituto britânico.

O último aumento foi impulsionado pela variante Ómicron mais transmissível (BA.2) e que é dominante em todo o Reino Unido, justificou a mesma entidade.