Reino Unido autoriza vacina da Pfizer contra a Covid-19

O Reino Unido antecipou-se à União Europeia e aos Estados Unidos e tornou-se esta quarta-feira o primeiro país ocidental a autorizar a utilização de emergência da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Pfizer/BioNTech. A vacinação poderá arrancar já na próxima semana.





“É uma notícia fantástica”, celebrou o primeiro-ministro, Boris Johnson, instantes depois de a autoridade regulatória britânica ter dado luz verde à utilização da vacina. “Não cortámos nenhuma esquina. A nossa prioridade é a segurança”, defendeu a diretora da agência, June Raine.A porta-voz do primeiro-ministro britânico revelou esta quarta-feira que Boris Johnson pode vir a ser vacinado em direto na televisão, para provar a segurança da vacina e dar confiança à população. Allegra Stratton garantiu ainda que Johnson não tomará a vacina antes das pessoas consideradas prioritárias.O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou o início já na próxima semana da vacinação em massa no país com a vacina russa Sputnik-V, que registou uma taxa de eficácia de 92% nos ensaios clínicos. A Rússia está a discutir acordos de fornecimento a outros países mas, para já, "a prioridade são os russos", diz o Kremlin.A União Europeia criticou esta quarta-feira a decisão "apressada" e "precipitada" do Reino Unido de autorizar o uso da vacina da Pfizer, defendendo o seu próprio processo de avaliação e autorização como mais exaustivo e seguro. A Agência Europeia de Medicamentos espera concluir o processo até ao final do ano.A OMS atualizou as suas recomendações sobre o uso da máscara, apelando a um uso mais amplo em instituições de saúde e exortando o público em geral a usar máscaras não cirúrgicas.Pelo menos nove institutos académicos e farmacêuticas que estão a desenvolver vacinas contra a Covid-19, incluindo a Johnson&Johnson e a Novavax, foram atacados por alegados hackers da Coreia do Norte.As novas recomendações europeias relativamente às viagens aéreas indicam que devem deixar de ser consideradas como de alto risco, já que que as medidas em vigor na aviação minimizam os riscos de contágio.A Organização Internacional do Trabalho revelou que o salário das mulheres e dos menos bem pagos decresceu ou estagnou no primeiro semestre de 2020.O levantamento parcial das restrições nalgumas regiões do Reino Unido, incluindo Londres, levou esta quarta-feira a uma verdadeira corrida às compras, com centenas de pessoas a formarem filas junto a lojas de vestuário, pubs, ginásios e barbeiros.A partir de segunda-feira, o governo austríaco vai arrancar com um plano para levantar algumas das restrições que estão em vigor no país. As lojas vão voltar a abrir portas e as estâncias de esqui voltam a receber pessoas, embora apenas austríacos, na véspera do Natal.Os ajuntamentos vão ser permitidos até um máximo de 10 pessoas durante a época natalícia e a Passagem de Ano em Espanha. O acordo entre o governo e as autoridades regionais mantém a circulação entre comunidades proibida mas abre exceções para o período entre 23 de dezembro e 6 de janeiro.