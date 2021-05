Pelo menos dois cidadãos portugueses foram impedidos de entrar no Reino Unido nas últimas semanas por não terem visto de trabalho, e um deles chegou mesmo a ser detido temporariamente até ser deportado do país, confirmou esta segunda-feira a Secretaria de Estado das Comunidades.









“Os postos consulares de Portugal no Reino Unido foram notificados do caso de um cidadão nacional que foi temporariamente detido e impedido pelos serviços de controlo fronteiriço de permanecer em território britânico, após tentativa de entrada no país para trabalhar sem dispor de visto para o efeito”, indicou fonte oficial à Lusa. Um segundo cidadão nacional foi impedido de entrar no país pelos mesmos motivos mas não foi detido. Ambos os casos foram acompanhados pelos serviços consulares e os cidadãos nacionais informados de que teriam de regressar a Portugal.

As novas regras em vigor após o Brexit determinam que os cidadãos de países da UE que desejem viajar para trabalhar no Reino Unido precisam de ter um contrato de trabalho ou visto de residente. A lei permite, no entanto, que possam deslocar-se ao país para entrevistas de trabalho. Apesar disso, e segundo vários sites internacionais, muitos cidadãos europeus têm sido impedidos de entrar no país nas últimas semanas, mesmo quando alegam que têm entrevistas marcadas.