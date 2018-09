Reino Unido defende que a Coreia do Norte tem de agir para eliminar armas nucleares

Declarações de Jeremy Hunt surgem no momento em que se iniciou a cimeira entre os líderes das duas Coreias, em Pyonyang.

Por Lusa | 07:20

O chefe da diplomacia britânica disse esta terça-feira que chegou a hora da Coreia do Norte tomar medidas concretas para eliminar as suas armas nucleares, no dia em que começou a cimeira entre os líderes das duas Coreias.

"Precisamos ver as ações agora", afirmou em Tóquio, no Japão, o responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Jeremy Hunt, ao mesmo tempo que sublinhou que o diálogo ajudou a melhorar o clima político.

