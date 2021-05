Reino Unido desconfina com 'cautela' devido a variante da Covid-19

O Reino Unido registou a morte de cinco pessoas e 1.979 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados do Governo britânico, que esta segunda-feira aliviou "cautelosamente" várias restrições em Inglaterra.

De acordo com a terceira etapa do plano de desconfinamento em Inglaterra, a partir desta segunda-feira, as pessoas podem comer no interior de restaurantes ou beber uma cerveja num 'pub', em vez de ficarem limitadas às esplanadas como até agora, e visitar familiares ou amigos dentro de casa e abraçá-los.

Viagens ao estrangeiro também estão autorizadas para motivos não necessários, como ir de férias. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte estão a seguir caminhos de reabertura semelhantes, mas ligeiramente diferentes.