Reino Unido deteta nova variante do coronavírus e volta a confinar população

Uma mutação do novo coronavírus identificada em grande parte de Inglaterra obrigou o governo de Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, a tomar medidas severas.Londres vai assim voltar, a partir de quarta-feira, ao nível máximo de alerta e consequente confinamento. Residem na capital britânica nove milhões de pessoas. Além da capital, há várias outras zonas do país que vão confinar a população ao entrarem no vível três de alerta, o mais grave, tais como Essex, Kent e Hertfordshire.De acordo com o ministro da Saúde britânico, "o vírus duplicou a sua capacidade de contágio a cada sete dias nestas zonas".Há pelo menos mil casos identificados desta nova variante que possui um maior nível de contágio. Ainda não foi determinado se os sintomas desta variante são mais fortes ou mais fracos do que as variantes já conhecidas do vírus, porém, pode ser um problema para as vacinas que começam a surgir.