Reino Unido deverá evitar terceira vaga e fim das restrições a 5 de julho, prevê especialista em vacinas

cho que se os números continuarem promissores, acho que há uma grande esperança de que possamos abrir em 5 de julho", revelou.



Contudo, o número de casos de Covid-19 registados no Reino Unido nos últimos três dias supera os 10 mil. Ainda assim, o especialista sublinha: "não acho que estaremos próximos de terceira vaga". ""Os números não são tão grandes e como uma proporção tão grande da população está protegida, é improvável que aumente", completou.

Graças à evolução positiva do processo de vacinação no Reino Unido e ao controlo da pandemia na região, um especialista em vacinação revelou à Sky News acreditar no levantamento das restrições impostas devido à Covid-19.Bredan Wren informou que mais de 81% da população adulta já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 59% já está completamente inoculada."A